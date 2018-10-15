Во владимирском парке задержали наркодилера

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-15T17:51:14+03:00

При себе у него было более 40 граммов N-метилэфедрона

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10 октября в одном из парков областного центра полицейские задержали 25-летнего жителя Костромской области. Молодой человек подозревается в причастности к незаконному обороту наркотических средств, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

В ходе личного досмотра у задержанного изъяли клипер-пакетики с порошкообразными веществами разных оттенков. Экспертиза показала, что в пакетах находилось синтетический наркотик - N-метилэфедрон, общей массой 46,34 грамма. Вещества мужчина хотел сбыть на территории Владимира с помощью «тайников-закладок».

На мужчину возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста.