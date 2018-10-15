2018-10-15T17:10:53+03:00
Происшествия

У жительницы Александровского района украли мотоцикл во время его продажи

Украли, чтобы продать
Артем Бердник
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47-летняя жительница Александровского района решила продать свой мотоцикл, стоимостью 40 тысяч рублей, и разместила объявление на одном из популярных интернет-сайтов. 6 октября мотоцикл нашел своего покупателя. Мужчина приехал в Александров и был готов купить транспорт, но сначала попросил прокатиться. Хозяйка разрешила, а спустя некоторое время потенциальный покупатель вернулся пешком...

Оказалось, что по пути на него накинулись и отобрали мотоцикл. Хозяйка немедленно обратилась к полицейским, которые в течение нескольких часов задержали подозреваемого.

Им оказался 22-летний местный житель, который сказал, что хотел продать мотоцикл. Но, видимо этим уже во второй раз займется настоящая хозяйка, а в отношении юноши было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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