Владимирскую школу могут закрыть на карантин из-за пневмонии

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-15T16:10:37+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что за 3 недели зарегистрировано 4 случая внебольничной пневмонии среди учащихся СОШ №36. Всего с начала сентября зарегистрировано 6 случаев заболевания.

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что родители остальных учеников не знали о распространении заболевания, а сама школа работала в обычном режиме - дети контактировали друг с другом. Дезинфекция была проведена только спустя месяц.

Как раз несвоевременное информирование и поздняя дезинфекция привели к затягиванию сроков локализации и ликвидации очагов.

В школе были взяты все анализы и исследован пищеблок. На днях должны прийти результаты, которые и решат: закроют ли школу на карантин.