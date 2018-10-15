Во Владимире ищут вандалов, изрисовавших памятник Лебедеву-Полянскому

СЕГОДНЯ 15:21 2018-10-15T15:31:17+03:00

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Администрация города Владимира просит помощи жителей в поисках хулиганов (очевидно, подростков или молодых парней), которые в ночь с 12 на 13 октября «отметились» в историческом центре города, изгадив сразу несколько объектов. Страшными и бессмысленными граффити они изрисовали стены и двери зданий вдоль улиц Большая Московская и Дворянская, забор стадиона «Торпедо», памятник Лебедеву-Полянскому перед зданием филологического факультета ВлГУ у Золотых ворот.

Конечно, это безобразие в ближайшее время уберут. Но, чтобы подросткам было неповадно повторять такие «подвиги», виновные должны быть найдены и понести административную отвественность. Вандалы попали на записи видеокамер, так что найти их вполне реально. Администрация города Владимира просит посмотреть видео с городских камер. Если вы узнаете этих людей, пожалуйста, напишите об этом в сообщения группы «Вконтакте» Администрация города Владимира или анонимно позвоните по телефону доверия: 33-12-67 (звонки фиксируются с 8.30 до 17.00 с пн по пт).