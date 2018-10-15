Во Владимирскую область поступили три передвижных ФАПа и флюорограф

СЕГОДНЯ 15:14 2018-10-15T15:14:46+03:00

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Владимирская область за счет федеральных средств получила три передвижных фельдшерско-акушерских пункта и мобильный флюорограф. До конца недели в регион поступит еще два передвижных ФАПа и мобильный маммограф. На эти цели выделено 49,2 миллиона рублей.

Передвижные ФАПы поступили в Александровскую, Кольчугинскую и Юрьев-Польскую больницы. Флюорограф приехал в Гусь-Хрустальную горбольницу. Еще два ФАПа прибудут в Меленковскую и Собинскую районные больницы. Кроме того, мобильный маммограф приедет в Гусь-Хрустальную горбольницу.

Мобильные ФАПы собраны на базе автобуса "ПАЗ". Они призваны обслуживать жителей отдаленных территорий области.