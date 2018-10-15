В Александрове молодого человека оштрафовали на 100 тысяч рублей за экстремистскую песню в соцсети

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-15T15:01:37+03:00

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Александровский городской суд штрафовал на 100 тысяч рублей 23-летнего местного жителя. Его признали виновным в публичном возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности (часть 1 статьи 282 УК РФ).

Следственный комитет по Владимирской области сообщает, что молодой человек увлекся радикальной идеологией и, как он сам пояснил, следуя "модным тенденциям", разместил на своей странице в социальных сетях, песню экстремистского толка. В суде он пояснил свой поступок ошибками молодости.