Счетная палата Владимирской области два года не проверяла дотации НКО

СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-15T14:55:27+03:00

Их проверят спустя два года после завершения действия программы поддержки

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Счетная палата Владимирской области провела анализ работы Счетной палаты Владимирской области и обратила внимание на неактуальность некоторых работ. Оказалось, в законе о Счетной палате области не был определен порядок включения в план работы Счетной палаты поручений Законодательного Собрания и запросов Губернатора.

В частности, в отчете Счетной палаты РФ сообщается, что проверка расходов средств на реализацию региональной госпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-16 годы" запланирована в 2018 году. Обращение по ней поступило еще в 2016 году.

- Есть случаи, когда, несмотря на повторные обращения Заксобрания, мероприятия проведены спустя 2 года, что на наш взгляд ставит под сомнение актуальность результатов таких мероприятий, - отметил в ходе выступления на Коллегии аудитор Александр Жданьков.

В Счетной палате Владимирской области сообщили, что вопрос проверки дотаций НКО не носил характер запроса или поручения. В органе по предложению ЗС нашли возможность изучить вопрос, но на фоне проводимой работы по контролю за действительно большими расходами, расходы на НКО незначительны. Вместе с поддержкой спортивных клубов на поддержку НКО ушло около 30 миллионов рублей.