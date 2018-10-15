2018-10-15T14:55:27+03:00
Общество

Счетная палата Владимирской области два года не проверяла дотации НКО

Их проверят спустя два года после завершения действия программы поддержки
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Счетная палата Владимирской области провела анализ работы Счетной палаты Владимирской области и обратила внимание на неактуальность некоторых работ. Оказалось, в законе о Счетной палате области не был определен порядок включения в план работы Счетной палаты поручений Законодательного Собрания и запросов Губернатора.

В частности, в отчете Счетной палаты РФ сообщается, что проверка расходов средств на реализацию региональной госпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-16 годы" запланирована в 2018 году. Обращение по ней поступило еще в 2016 году.

- Есть случаи, когда, несмотря на повторные обращения Заксобрания, мероприятия проведены спустя 2 года, что на наш взгляд ставит под сомнение актуальность результатов таких мероприятий, - отметил в ходе выступления на Коллегии аудитор Александр Жданьков.

В Счетной палате Владимирской области сообщили, что вопрос проверки дотаций НКО не носил характер запроса или поручения. В органе по предложению ЗС нашли возможность изучить вопрос, но на фоне проводимой работы по контролю за действительно большими расходами, расходы на НКО незначительны. Вместе с поддержкой спортивных клубов на поддержку НКО ушло около 30 миллионов рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирцев ждет несколько дней рекордной жары
«Ростелеком» подвел итоги «Открытых кинопоказов» во Владимире
Председателя ковровского ТСЖ обвиняют в присвоении денег жильцов
Владимирский Центр классической музыки открывает сезон
В Селивановском районе мужчина с неснятой судимостью по пьянке убил еще одного человека
Мандат Ольги Хохловой в ЗС Владимирской области достался Олегу Чижову
В Кольчугинском районе столкнулись две машины
В новом владимирском ледовом дворце откроется лыжная база
Во Владимирском Патриаршем саду поставили памятник Петру и Февронии Муромским
В Собинском районе в перевернувшемся тракторе погиб человек
Владимиро-Суздальский музей-заповедник запустил китайскую версию своего сайта
В Муроме военные спасли рыбака
Владимирское «Торпедр» завершило первый круг чемпионата на четвертом месте
Ковровчанке с эпилепсией отказали в лекарствах
В Судогодском районе восемь человек тушили пожар в маленьком домике
В Петушинском районе пожарные два часа тушили дачу
Владимирское "Торпедо" проиграло "Ленинградцу"
Узбек три года жил по поддельному паспорту во Владимирской области
Жительница Вязников за убийство сожителя проведет в колонии 7 лет
Владимирские полицейские задержали крупного наркодилера в гараже
В Гусь-Хрустальном горящую квартиру потушили по приезда пожарных
Волонтеры-медики благоустроили шесть ФАПов Судогодского и Суздальского районов
Жительница Владимира отметила столетний юбилей
Жители Владимирской области смогут узнать. как поставить на кадастровый учет свой дом
Город Владимир станет штаб-квартирой международного театрального фестивального союза
В Вязниковском районе двое мужчин украли 8 рулонов сена
"Бигавтотранс" сократит сто человек