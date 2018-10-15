В Собинке человека насмерть придавило трактором
14 октября около 5 утра в лесу у деревни Погост перевернулся трактор. Погиб 36-летний пассажир. 15 октября Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
По версии следствия, за рулем трактора "Т-16" находился пьяный 44-летний житель города Лакинска. 36-летний пассажир сидел в повозке. В лесу у деревни Погост трактор угодил в противопожарный ров. Пьяный тракторист выдавил педаль газа, пытаясь справиться с ситуацией, но трактор перевернулся. Пассажир выпал из повозки. Его придавило трактором.
Водитель побежал в деревню и позвал на помощь. Вместе с местными жителями он попытался вызволить товарища, но не получилось. Позже на место приехали "скорая" и полиция. Пассажир погиб на месте ДТП.
Следком отмечает, что трактор не был поставлен на учет.