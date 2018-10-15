К владимирской певице повернулись все наставники шоу "Голос"
Девушка предпочла команду Басты
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Мы уже писали о том, что владимирская певица Дарья Шигина участвует в шоу "Голос". На первом канале показали выступление девушки.
Дарья исполнила песню «Heaven» певицы Эмели Санде. Уже на первых же секундах к исполнительнице повернулись все наставники: Константин Меладзе, Ани Лорак, Сергей Шнуров и Баста.
Всем понравился голос девушки, в котором сплелись красота и страсть. Дарья долго не могла определиться. к кому же она хочет в команду. Но все же остановила свой выбор на Басте. Пожелаем ей удачи!