К владимирской певице повернулись все наставники шоу "Голос"

СЕГОДНЯ 13:11 2018-10-15T13:12:34+03:00

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Мы уже писали о том, что владимирская певица Дарья Шигина участвует в шоу "Голос". На первом канале показали выступление девушки.

Дарья исполнила песню «Heaven» певицы Эмели Санде. Уже на первых же секундах к исполнительнице повернулись все наставники: Константин Меладзе, Ани Лорак, Сергей Шнуров и Баста.

Всем понравился голос девушки, в котором сплелись красота и страсть. Дарья долго не могла определиться. к кому же она хочет в команду. Но все же остановила свой выбор на Басте. Пожелаем ей удачи!