2018-10-15T16:31:16+03:00
Спорт

Во Владимире состоится первый в истории города профессиональный боксерский поединок

Вагинак Тамразян и Мфаумэ Мфаумэ сразятся за пояс чемпиона мира по версии WPBF
Артём Черепанов
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27 октября впервые во Владимире состоится профессиональный боксерский поединок за пояс чемпиона мира в полусреденем весе по версии WPBF. Вечер профессионального бокса пройдет в недавно открывшемся ледовом дворце "Владимир". За титул поборются владимирец Вагинак Тамразян и Мфаумэ Мфаумэ из Танзании.

Вагинаку Тамразяну 32 года. На его счету более сотни боев в любительском боксе и 17 поединков на профессиональной арене, в которых он одержал 13 побед и потерпел 4 поражения. Мастер спорта, чемпион стран СНГ в полусреднем весе по версии WBC.

Мфаумэ Мфаумэ 26 лет, он представляет Танзанию. Провел 17 боев в профессиональном боксе. Выиграл 12 поединков, 3 боя проиграл, еще 2 схватки провел вничью.

WPBF - считается шестой по величине боксерской организацией в мире.

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