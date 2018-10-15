Во Владимире может появиться центр подготовки к ЕГЭ

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-15T12:45:05+03:00

Педагог из областного центра выиграла грант на его создание

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12 октября во Владимире завершился проект«Мама-предприниматель». В течение пяти дней участницы проекта посещали лекции и мастер-классы, работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от профессиональных предпринимателей.

Кроме того, участницы проекта побывали на швейном производстве, в оздоровительном центре и частном детском саду, смогли задать вопросы собственникам и проанализировать бизнес-процессы.

Лучшим по мнению экспертного жюри стал проект Екатерины Комаровой из Владимира. Педагог-филолог, мама двоих детей, получила грант в 100 тысяч рублей. Екатерина планирует открыть центр подготовки к ЕГЭ – «Лишний балл без лишнего стресса», где старшеклассники не только получат необходимые знания, но и подготовятся к экзамену психологически.

Все участницы получили сертификаты о прохождении федеральной образовательной программы «Мама – предприниматель».