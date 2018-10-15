2018-10-15T12:28:33+03:00
Общество

Владимирский студент выиграл серебряную медаль юношеских Олимпийских играх

Степан Стародубцев выступил в программе по греко-римской борьбе
Артём Черепанов
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Степан Стародубцев, Фото: ОКРСтепан Стародубцев, Фото: ОКР
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16-летний борец классического стиля из Радужного Степан Стародубцев выступил на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в весовой категории до 71 килограмма. В финальной схватке он проиграл чемпиону мира Александрину Гуту из Молдовы.

Степан учится на 1 курсе в Колледже инновационных технологий и предпринимательства ВлГУ, специальность «Технология машиностроения». Подготовкой борца занимаются заслуженный тренер РФ, главный тренер Федерации спортивной борьбы Владимирской области, профессор кафедры физического воспитания и спорта ВлГУ Надир Магомедов, заслуженный тренер России Николай Алексеев и тренер федерации Александр Стародубцев.

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