Владимирская мэрия вывезла незаконные гаражи из Доброго

СЕГОДНЯ 12:04 2018-10-15T12:04:19+03:00

У хозяев есть три месяца, чтобы их забрать

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12 октября по распоряжению главы администрации города Владимира из Доброго принудительно вывезли незаконно установленные гаражи. Их демонтировали во дворах дома № 3А по улице Соколова-Соколенка и № 18 по улице Юбилейной.

Пресс-служба мэрии сообщает, что у владельцев гаражей есть три месяца, чтобы вернуть их себе. Для этого придется возместить вывоз гаража. Через три месяца мэрия обратится в суд о признании гаражей бесхозными.