Владимирцев ждет несколько дней рекордной жары

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-15T11:06:06+03:00

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Октябрь в этом году балует жителей Владимирской области теплом, а с праздника Покрова - 14 октября - началось даже не бабье лето, а самое настоящее. В последние несколько дней температура воздуха была на 4-5 градусов выше климатической нормы для этого времени года, а количество осадков в октябре составило лишь 33% от нормы. Так что поговорка «Придет Покров - землю снежком покроет» в этом году совершенно не оправдывается.

Ближайшие несколько дней тоже будут радовать владимирцев по-настоящему теплой золотой осенью. Сегодня, 15 октября, днем будет до +18 градусов, во вторник, среду и четверг - +15...+17. И это при ясной солнечной погоде без дождей!

Если прогноз синоптиков сбудется, то этот октябрь поставит рекорд по теплу за все время наблюдений. До сих пор рекордным считался день 16 октября 1979 года, когда было +18 градусов. Так что такой теплой золотой осени не было почти 40 лет!

Единственная неприятность - нет грибов. Из-за засушливых августа и сентября грибницы высохли, и в лесах, кроме самых заболоченных мест, не найти даже жалкой сыроежки.