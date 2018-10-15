2018-10-15T11:04:35+03:00
Общество

«Ростелеком» подвел итоги «Открытых кинопоказов» во Владимире

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«Ростелеком» подвел итоги шестого сезона кинопоказов под открытым небом во Владимире. Компания установила на Никитском бульваре, где проходили показы, три точки Wi-Fi, что позволило обеспечить организаторов и гостей праздника доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с.

За сезон показано девять отечественных и зарубежных кинокартин, которые посмотрели более 3,5 тысяч зрителей. Самыми популярными стали фильмы: «Время первых» (2017, Россия) – около 600 зрителей; «Три дня до весны» (2017, Россия) – около 500 зрителей; «Космос между нами» (2017, США) – около 500 зрителей; «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964, СССР) – около 450 зрителей.

Надежда Шмуклер, постоянный гость «Открытых кинопоказов»:

«Что может быть лучше возможности посмотреть кино под звездным небом, уютно укутавшись в плед? Даже много раз просмотренный фильм в таком кинотеатре смотреть совершенно другое удовольствие. Все дело в волшебном летнем воздухе и хорошей компании рядом. Спасибо организаторам за возможность оперативно выкладывать фотографии и обмениваться впечатлениями от просмотров в нашу группу. Я всегда рекомендую кинопоказы друзьям, но и одна хожу с удовольствием».

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Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Шестой год подряд мы видим, что людей на киноплощадке только прибавляется. Приятно, что всё больше становится родителей с детьми, для которых совместный просмотр семейного кино – и досуг, и процесс воспитания. Этот сезон побил прошлогодние рекорды: среднее количество устройств, одновременно подключённых к сети Wi-Fi «Ростелекома», превысило 250. То есть, более половины участников постоянно были онлайн».

Для любителей хорошего кино цифровой провайдер предлагает подключить услугу «Интерактивное ТВ» с большим набором дополнительных сервисов и наслаждаться фильмами круглый год. Так, например, функция «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, вернуться к началу программы или воспользоваться перемоткой, посмотреть из архива уже вышедшие в эфир программы и фильмы.

Фото и видеоматериалы можно найти в группе открытых кинопоказов во Владимире: https://vk.com/openmovie33

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