Председателя ковровского ТСЖ обвиняют в присвоении денег жильцов

СЕГОДНЯ 10:47 2018-10-15T10:47:45+03:00

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Прокуратура Ковровского района направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего местного председателя ТСЖ. Его обвиняют в присвоении 100 тысяч рублей, собранных жильцами на ремонт дома.

По версии следствия, председатель ТСЖ перевел 100 тысяч рублей на свой расчетный счет. Свою вину в преступлении он признал, но присвоенные деньги так и не вернул. Теперь ему грозит до шести лет колонии.