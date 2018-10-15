2018-10-15T10:41:55+03:00
Звезды

Владимирский Центр классической музыки открывает сезон

На первом концерте можно будет услышать симфонию Густава Малера
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Сезон откроется 19 октябряСезон откроется 19 октября
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Новый концертный сезон во владимирском Центре классической музыки откроется 19 октября. По традиции, в концерте-открытии сезона примут участие все коллективы Центра: Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, Владимирский камерный хор, Детская хоровая капелла Центра классической музыки, солистки - Татьяна Прокушкина (сопрано) и Анастасия Хорошева (меццо-сопрано) под управлением Артема Маркина.

В концертном зале прозвучит симфония Густава Малера "Воскресение". Над грандиозным произведением композитор работал около семи лет, успев за это время переменить несколько мест работы — был дирижером оперного театра в Лейпциге, директором Королевской оперы в Будапеште, затем переехал в Гамбург, где также стал дирижером оперного театра.

Малер называл свое произведение «большое симфоническое полотно». В четвертной части симфонии прозвучит даже песня - на текст сборника Арнима и Брентано «Чудесный рог мальчика».

Начало концерта – 19 октября в 18:30.

Цена билета - 400 рублей, льготные - (дети, студенты, пенсионеры) - 300 рублей.

Билеты можно приобрести в кассе Центра классической музыки по адресу: ул. Большая Московская, 28 (тел. 32-27-71, 32-63-65).

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