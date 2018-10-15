2018-10-15T13:37:15+03:00
Происшествия

В Селивановском районе рецидивист одним ударом ноги убил человека

У него была неснятая судимость
Артём Черепанов
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Прокуратура Селивановского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве по неосторожности. В тот момент у него была неснятая судимость за другое тяжкое преступление. Пресс-служба ведомства сообащет, что 11 июля вечером в пьяном виде находился рядом с одним из домов в деревне Высоково. Там он повздорил с местным жителем и с ноги ударил мужчину в лицо. Тот упал и ударился головой об асфальт. Потерпевший скончался от полученной травмы у себя дома.

На следствии обвиняемый заявил, что не ожидал, что обидчик может умереть. Вину в преступлении он признал полностью.

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