Мандат Ольги Хохловой в ЗС Владимирской области достался Олегу Чижову

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-15T10:18:12+03:00

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11 сентября состоялась конференция регионального партийного отделения "Единой России". Делегаты приняли решение передать мандат отправившейся в Совет Федерации Ольги Хохловой строителю Олегу Чижову. Он был депутатом ЗС пятого и шестого созыва.

Олег Чижов родился 14 ноября 1960 года во Владимире. В 1989 году окончил Владимирский политехнический институт по специальности "Инжерен-строитель". В 2002 году получил второе высшее образование по специальности "Финансы и кредит" в ВЗФЭИ. Работал каменщиком в УНР № 646 стройтреста № 94. С 1981 по 1983 годы служил в рядах Советской Армии. В 1989-93 годах был мастером стройотряда МЖК, старшим прорабом участка № 4 СМУ. В 1993 - 1998 годах - заместитель директора по строительству в организации «Строитель МЖК». С 1998 года - генеральный директор ООО «Монострой». Является учредителем городского благотворительного фонда «Владимир». Избирался депутатом Совета народных депутатов города Владимира. Женат.