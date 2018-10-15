В Кольчугинском районе столкнулись две машины

СЕГОДНЯ 09:48 2018-10-15T09:48:50+03:00

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В 07.14 15 октября спасатели выехали на ДТП в Кольчугинский район, а/д Кольчугино-Киржач, 10 км. Также на место прибыл патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. В результате аварии столкнулись две машины. По сообщению МЧС, имеются пострадавшие.

Подразделением 2 отряда ФПС производилась деблокировка пострадавших, сбор информации на месте ДТП. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 13 человек, 6 ед. тех., в том числе от МЧС 5 человек, 2 ед. тех.