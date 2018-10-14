В новом владимирском ледовом дворце откроется лыжная база

14 Окт. 16:31 2018-10-14T16:31:28+03:00

Ее будут использовать воспитанники школы олимпийского резерва имени Алексей Прокуророва

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В открывшемся недавно ледовом дворце «Владимир» откроется специализированная лыжная база. Ее будут использовать воспитанники детско-юношеской школы олимпийского резерва № 3 по лыжным гонкам и биатлону имени Алексея Прокуророва. В

Ранее детско-юношеская школа по лыжным гонкам и биатлону базировалась в боковом помещении общеобразовательной школы № 32. Учащиеся занимаются в парке «Дружба».