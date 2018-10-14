2018-10-14T11:39:47+03:00
Происшествия

В Собинском районе в перевернувшемся тракторе погиб человек

Авария произошла рано утром
Артём Черепанов
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..Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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14 октября около 5.00 на дороге в деревне Погост Собинского района 45-летний водитель трактора «Т-16» не справился с управлением и угодил в кювет. Трактор перевернулся. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в аварии погиб 37-летний пассажир трактора. Мужчина скончался еще до приезда скорой помощи.

Водитель перевернувшегося трактора отделался переломами. Госпитализация ему не потребовалась. Полиция проводит проверку.

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