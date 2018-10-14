СЕГОДНЯ 10:09 2018-10-14T10:10:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимиро-Суздальский музей-заповедник запустил китайскую версию своего сайта. Она доступна по адресу: http://cn.vladmuseum.ru/index.html.

«Попасть на сайт гости из Китая смогут при помощи раздаточных материалов на китайском языке (визитки, информационные буклеты, навигационные карты), которые скоро будут доступны в большинстве гостиниц и ресторанов, на кассах музея-заповедника. Также на всех объектах музея на информационных стендах появятся QR-коды (наиболее популярный в Китае инструмент), которые помогут попасть на необходимую страницу китайской версии сайт», - сообщает пресс-служба ВСМЗ.