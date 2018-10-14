Владимирское «Торпедр» завершило первый круг чемпионата на четвертом месте

СЕГОДНЯ 09:25 2018-10-14T09:25:57+03:00

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12 октября владимирское «Торпедо» завершило первый круг в зоне «Запад» ПФЛ. Уступив дома «Ленинградцу», владимирская команда опустилась на четвертое место, на котором встретит Новый год.

Первая часть сезона в целом оказалась для «Торпедо» удачной. Новобранец команды Максим Нестеров идет третьим в списке бомбардиров зоны, команде удалось хорошо сыграть против лидера турнирной таблицы и заклятого врага – ивановского «Текстильщика». Неудачно прошли матчи против «Долгопрудного», «Ленинградца» и «Велеса».

Сейчас «Торпедо» отстает от «Текстильщика» на семь очков, но у ивановской команды на игру меньше. Отыграть десятиочковое преимущество за полсезона – задача сложная, но выполнимая.