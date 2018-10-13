Ковровчанке с эпилепсией отказали в лекарствах

СЕГОДНЯ 18:07 2018-10-13T18:07:28+03:00

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После вмешательства прокуратуры ковровчанка - инвалид второй группы - получит бесплатные лекарства.

Женщина состоит на учете с диагнозом «эпилепсия» и принимает ежедневно соответствующие препараты, и приостановить лечение нельзя. Больница отказалась выдать бесплатно инвалиду лекарства. Там сказали, чтобы она обратилась позднее.

Пациентка сама стала покупать необходимые препараты, сумма покупки составила свыше 4500 рублей. Следует отметить, что заболевание женщины требует постоянной терапии, и неприменение жизненно необходимых препаратов может повлечь ухудшение ее здоровья.

В мировой суд направлено исковое заявление о взыскании с лечебного учреждения суммы в счет возмещения расходов. Акт прокурорского реагирования удовлетворен.

Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.