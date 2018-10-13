2018-10-13T12:38:38+03:00
Спорт

Владимирское "Торпедо" проиграло "Ленинградцу"

Футбольный матч закончился со счетом 0:2
Валерия Рудометова
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В заключительной встрече первого круга соревнований владимирское "Торпедо" принимало на своем поле команду "Ленинградец". Обилие голевых моментов в начале матча преобразовалось в гол гостей, при том, что наши - Максим Нестеров и Игорь Родионов - могли забить голы. После перерыва гости еще раз огорчили владимирцев - 0:2, сообщается на сайте ФК "Торпедо".

Теперь "Торпедо" опустилось на четвертую строчку турнирной таблицы Первенства России ПФЛ группы "Запад". Следующий матч наших футболистов пройдет 20 октября на стадионе "Труд", где они встретятся с "Коломной".

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