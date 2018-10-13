Жительница Вязников за убийство сожителя проведет в колонии 7 лет
Сейчас ее заключили под стражу
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Вязниковским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении женщины, которую обвиняют за убийство.
Известно, что вечером 8 мая 2018 года в ходе ссоры с гражданским мужем, она острым предметом нанесла ему удар в область груди. Мужчина умер.
В качестве обстоятельств, суд признал ее явку с повинной, наличие малолетних детей; противоправность и аморальность поведения потерпевшего; помощь мужчине после преступления.
12 октября 2018 года суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
До вступления приговора в законную силу женщина заключена под стражу.