Волонтеры-медики благоустроили шесть ФАПов Судогодского и Суздальского районов

12 Окт. 21:02 2018-10-12T21:03:05+03:00

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Владимирская область присоединилась к всероссийской акции «#ДоброВСело». Волонтеры-медики уже благоустроили шесть фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий Суздальского и Судогодского районов.

В состав волонтерского десанта вошли студенты Владимирского базового медицинского колледжа, медицинские работники среднего звена и ряд врачей-специалистов – терапевт, педиатр, дерматолог, онколог, аллерголог-иммунолог и отоларинголог.

Добровольцы не только убирают территории и помещения ФАПов, но и рассказывают жителям села о здоровом образе жизни, измеряют уровни сахара и артериального давления, проводят ЭКГ. Кроме того, в местных школах они проводят мастер-классы по оказанию первой помощи и мероприятия по профориентации на медицинские профессии.

До конца октября владимирские волонтеры-медики посетят амбулаторию поселка Муромцево и поликлинику поселка Андреево Судогодского района, а также ФАПы в селах Гатиха и Круглово Камешковского района.