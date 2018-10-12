Жительница Владимира отметила столетний юбилей

12 Окт. 20:53 2018-10-12T20:54:10+03:00

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В Оргтрудовском доме-интернате для престарелых и инвалидов 12 октября поздравляли Крутову Наталью Архиповну, которая отметила 100-летний юбилей.Сотрудники следственного управления и член совета ветеранов следствия зачитали поздравления ведомства, в котором отмечены заслуги именинницы.

- Наталья Архиповна пережила трудные времена. В годы Великой Отечественной войны она трудилась в тылу для фронта и для Победы и была заслуженно отмечена званием «труженик тыла», - отметили в СУ СКР по Владимирской области.

«Только такие необыкновенные люди, как Вы, после всех перенесенных тягот сохраняют доброту, тепло и душевную нежность, которые дарят окружающим. Вы вырастили детей, трудились в сельском хозяйстве, не искали легких путей, живете честно и достойно – это и объясняет красивую дату – 100 лет со Дня Рождения», отмечено в поздравлении.

Для юбиляра выступили воспитанники подшефной Лухтоновской общеобразовательной школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.