Жители Владимирской области смогут узнать. как поставить на кадастровый учет свой дом
Областное управление Росреестра проведет прямую линию
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Управление Росреестра по Владимирской области 18 октября проведет прямую телефонную линию с житпелями региона на тему: «Постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права собственности на жилой дом».
На вопросы ответит начальник отдела регистрации объектов недвижимости нежилого назначения – Ворошкевич Оксана Григорьевна.
Время проведения с 14:00 до 15:00 часов.
Свои вопросы можно задать по телефону: (4922) 33-51-30.