2018-10-12T20:43:42+03:00
Общество

Жители Владимирской области смогут узнать. как поставить на кадастровый учет свой дом

Областное управление Росреестра проведет прямую линию
Алексей СУХОВ
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Управление Росреестра по Владимирской области 18 октября проведет прямую телефонную линию с житпелями региона на тему: «Постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права собственности на жилой дом».

На вопросы ответит начальник отдела регистрации объектов недвижимости нежилого назначения – Ворошкевич Оксана Григорьевна.

Время проведения с 14:00 до 15:00 часов.

Свои вопросы можно задать по телефону: (4922) 33-51-30.

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