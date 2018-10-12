В Вязниковском районе двое мужчин украли 8 рулонов сена
Ущерб потерпевший оценил в 12 000 рублей
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С земельного участка, который арендует 47-летний местный житель, украли 8 рулонов сена. Ущерб арендатор участка оценил в 12 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, полицейские в ходе оперативных мероприятий задержали двоих подозреваемых. Они сразу же сознались и сказали, что сено использовали в личном подсобном хозяйстве.
В отношении 38-летнего и 51-летнего жителей Вязников возбуждено уголовное дело за кражу.
Часть похищенного имущества возвращена законному владельцу.