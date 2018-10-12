"Бигавтотранс" сократит сто человек

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-12T15:51:17+03:00

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Сегодня, 12 октября сотрудникам компании "Бигавтотранс" начали выдавать уведомления о сокращении. Этот процесс происходит параллельно с выплатами зарплаты. Изначально слухи говорили о сокращении 120 человек. Но в "Бигавтотранс" не называют конкретной цифры.

- Пока речь идет где-то о ста работниках компании, - сказал Юрий Желдыбин, начальник службы эксплуатации компании. - Пока они получили лишь уведомления. Сокращение произойдет где-то через два месяца.

Это событие является еще одним в череде других, которые намекают на то, что "Бигавтотранс" потихоньку покидает рынок пассажироперевозок во Владимире. До этого мы неоднократно писали об отказе компанией от обслуживания маршрутов.