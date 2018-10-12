2018-10-12T15:32:42+03:00
Политика

Алису Абрамову уволили с поста главы комитета молодежной политики администрации Владимирской области

Распоряжение об увольнении подписала еще прежний губернатор Светлана Орлова
Сергей МОРКОВКИН
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12 октября стал последним днем работы главы комитет по молодежной политике администрации Владимирской области Алисы Абрамова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.

Отметим, что пресс-служба Белого дома сообщает, что распоряжение об увольнении Алисы Абрамовой подписала еще прежний губернатор Светлана Орлова. Кто займет должность после нее, не сообщается.

Алиса Абрамова родилась 16 июля 1985 года во Владимире. Закончила Владимирский филиал финуниверситета по специальности "маркетинг". В сфере молодежной политике работает с 2002 года. На должность председателя комитета по молодежной политике администрации Владимирской области была назначена в 2011 году.

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