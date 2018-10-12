Место губернатора Сипягина в ЗС Владимирской области занял Алексей Щетков

СЕГОДНЯ 15:19 2018-10-12T15:19:52+03:00

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11 сентября на заседании владимирского облизбиркома решилась судьба единственного вакантного места в Законодательном Собрании Владимирской области. Оно осталось незанятым из-за того, что Владимир Сипягин не отказался от своего мандата после выборов 9 сентября, но победил на выборах губернатора во втором туре 23 сентября. Место Владимира Сипягина в областном парламенте займет другой представитель партии "ЛДПР" Андрей Щетков. Он же был депутатом ЗС прошлого созыва.

Андрей Щетков родился 27 июля 1968 года в пгт Дятлово Гродненской области Белорусской ССР. В 1991 году окончил Шуйский государственный пединститут. По специальности - преподаватель физкультуры. С 1991 года был директором различных предприятий, с марта 2013 года - заместитель координатора регионального отделения "ЛДПР". Холост, воспитывает сына.