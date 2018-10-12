2018-10-12T15:18:41+03:00
Происшествия

Жителя Струнино подозревают в убийстве продавца круглосуточного магазина

Его пришлось подстрелить, так как он не хотел сдаваться
Алексей СУХОВ
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Следственный комитет РФ по Владимирской области завел уголовное дело на 29-летнего жителя города Струнино. Его подозревают в убийстве.

Как сообщают в Следкоме, 11 октября около 1.30 в круглосуточном магазине "Ивушка" города Струнино сработала сигнализация. Экипаж сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии выехал к магазину и увидел, что дверь магазина приоткрыта, внутри горит вспомогательный приглушенный свет. Внутри сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину с оружием в руках. Пистолет он опускать не хотел, и пришлось выстрелить сначала вверх, а потом и в преступника. Уже раненого его передали фельдшерам скорой. Под прилавком же росгвардейцы нашли тело 46-летней продавщицы с 12 ножевыми ранениями.

Подозреваемый прооперирован, поэтому пока его не допросили. Однако следствие уверено, что подозреваемый и женщина-продавец были знакомы. Дело в том, что магазин с часу ночи и до четырех утра должен был быть закрыт на технический перерыв. Дальше, скорее всего, возникла ссора, которая закончилась нападением на продавщицу.

Мужчина неоднократно судим, в больнице его охраняют сотрудники полиции. После выздоровления его сразу же заключат под стражу. У потерпевшей осталась 15-летняя дочь, которая сейчас передана под временную опеку родных.

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