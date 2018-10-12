2018-10-12T14:51:51+03:00
Общество

Владимирский филиал «Т Плюс» завершил монтаж тепловой сети в районе Октябрьского проспекта

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Владимирский филиал «Т Плюс» завершил работы по монтажу тепловых сетей в районе Октябрьского проспекта. В ходе реконструкции было переложено 1,7 км магистральных и разводящих трубопроводов. Общая стоимость проекта превысит 87 млн рублей.

В настоящий момент на объекте идут работы по восстановлению благоустройства. Специалистам подрядной организации предстоит восстановить 2500 м² газонов, 1600 м² плиточного покрытия и заасфальтировать 3600 м² дорог и тротуаров. Данный объект стал одним из самых сложных в ремонтной кампании этого года. Реконструкции предшествовало проведение археологических исследований: в местах раскопов историки изучали культурный слой древнего Владимира XII-XVII веков. В ходе работ были заменены сети на Театральной площади, выполнены переходы улиц Большой Московской и Дзержинского, в связи с перспективой строительства новой дороги изменению подверглась трассировка сети.

Чтобы не оставлять жителей без горячего водоснабжения и обеспечить подачу отопления, на время производства работ был смонтирован шунтирующий трубопровод диаметром 150 мм и длиной 300 метров. Таким образом, отключения теплоносителя были краткосрочными (1-2 дня) и производились только на время технологических переключений.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимире к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2018», превысит 1 млрд рублей. Специалисты филиала продолжают вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов.

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