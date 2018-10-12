2018-10-12T14:20:55+03:00
Общество

Пресс-секретарем губернатора Владимирской области стала Ольга Петрова

Комитет внутренней политики возглавил Олег Леухин
Сергей МОРКОВКИН
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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал распоряжения о первых назначениях в администрации области. С 12 октября 2018 года комитет общественных связей и СМИ возглавила Ольга Петрова. Главой комитета внутренней политики стал Олег Леухин.

Ольга Александровна Петрова родилась во Владимире, закончила Владимирский государственный педагогический университет по специальности «филология». Работала на разных должностях в образовательных организациях и СМИ, в Законодательном Собрании области, была помощником члена Совета Федерации по работе в 33-м регионе. До назначения на должность в областной администрации была пресс-секретарем во Владимирского областном суда

Олег Викторович Леухин также уроженец города Владимира. Он закончил Владимирский государственный педагогический университет по специальности «юриспруденция». Работал в ЗАО «Лотус» и областной коллегии адвокатов «Защита». С 2013 года - в администрации Владимирской области, где был назначен на должность заместителя председателя комитета по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления. В 2014 году возглавил комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления, государственной власти и институтами гражданского общества.

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