В праздник Покрова в областной филармонии зазвучат гусли и дудук

СЕГОДНЯ 14:02 2018-10-12T14:03:14+03:00

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В новом сезоне абонемент «Праздничный» филармония посвящает православным праздникам.

Откроют абонемент артисты Ивановской Государственной филармонии. В день Покрова Пресвятой Богородицы ансамбль народной духовной музыки «Светилен» представит концертную программу «Богородице дево, радуйся!».

Ансамбль имеет 30-летнюю историю, все его участники - певчие ивановского кафедрального собора. По словам музыкантов, главная задача коллектива – реставрация и развитие певческой культуры «из глубины веков».

Музыканты занимаются поиском оригинальных хоровых аранжировок, ритмики и гармонии, соответствующих характеру и формам церковного и народного пения. Произведения исполняются a capella, иногда неповторимую «краску» добавляют древние инструменты: гусли, колесная лира, дудук и хатамба.

14 октября в исполнении ансамбля прозвучат духовные богородичные стихи, канонические произведения, фольклорные и авторские композиции.

Начало концерта - в 17 часов. Цена билета - 300 рублей.