В праздник Покрова в областной филармонии зазвучат гусли и дудук
В новом сезоне абонемент «Праздничный» филармония посвящает православным праздникам.
Откроют абонемент артисты Ивановской Государственной филармонии. В день Покрова Пресвятой Богородицы ансамбль народной духовной музыки «Светилен» представит концертную программу «Богородице дево, радуйся!».
Ансамбль имеет 30-летнюю историю, все его участники - певчие ивановского кафедрального собора. По словам музыкантов, главная задача коллектива – реставрация и развитие певческой культуры «из глубины веков».
Музыканты занимаются поиском оригинальных хоровых аранжировок, ритмики и гармонии, соответствующих характеру и формам церковного и народного пения. Произведения исполняются a capella, иногда неповторимую «краску» добавляют древние инструменты: гусли, колесная лира, дудук и хатамба.
14 октября в исполнении ансамбля прозвучат духовные богородичные стихи, канонические произведения, фольклорные и авторские композиции.
Начало концерта - в 17 часов. Цена билета - 300 рублей.