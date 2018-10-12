Юных владимирцев приглашают вспомнить о приключениях Пиноккио

СЕГОДНЯ 13:39 2018-10-12T13:39:09+03:00

В библиотеке семейного чтения пройдет час, посвященный этой сказке

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18 октября в «Библиотеке семейного чтения» (ул. Егорова, д. 10) пройдёт час сказки «Приключения Пиноккио», посвященный 135-летию одноименной книги Карло Коллоди.

Герой его книги – Пиноккио – озорной, добрый сказочный мальчишка, с которым постоянно происходят самые невероятные приключения, стал любимым героем детей со всего света.

Библиотекари приглашают юных читателей узнать историю сказочного шутника и принять участие в литературных играх и викторинах по книге.

Закончится встреча просмотром мультипликационного фильма.

Начало в 15:30. Вход - свободный.