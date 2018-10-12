Юных владимирцев приглашают вспомнить о приключениях Пиноккио
В библиотеке семейного чтения пройдет час, посвященный этой сказке
Изменить размер текста:
18 октября в «Библиотеке семейного чтения» (ул. Егорова, д. 10) пройдёт час сказки «Приключения Пиноккио», посвященный 135-летию одноименной книги Карло Коллоди.
Герой его книги – Пиноккио – озорной, добрый сказочный мальчишка, с которым постоянно происходят самые невероятные приключения, стал любимым героем детей со всего света.
Библиотекари приглашают юных читателей узнать историю сказочного шутника и принять участие в литературных играх и викторинах по книге.
Закончится встреча просмотром мультипликационного фильма.
Начало в 15:30. Вход - свободный.