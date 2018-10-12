Владимирский театр драмы готовится к премьере

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-12T13:33:53+03:00

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17 и 18 октября в 18 часов на сцене Владимирского театра драмы состоится премьера спектакля "Поминальная молитва". Режиссер-постановщик - Петр Орлов.

События пьесы разворачиваются в начале ХХ века. После волны жесточайших еврейских погромов, прокатившихся по России в 1905 году, простые евреи в «глубинке» пытаются жить и радоваться жизни.. В местечке Анатовка испокон веков они мирно и дружно соседствуют с русскими, украинцами, белорусами.

В центре сюжета — история большой семьи Тевье-молочника. Любимая жена Голда подарила ему 5 красавиц-дочерей. И деревенский философ Тевье всеми силами пытается обеспечить им удачное замужество и счастливую жизнь. Но не тут-то было. Красавицы наделены вольнолюбивыми характерами, пылкими сердцами. И влюбляются совсем не в тех, кто обеспечил бы им спокойное, безбедное существование.

Юмор и лирика, смех и слёзы, комизм и трагичность, яркие характеры, афористичность языка — всем этим пленяет ставшая классикой пьеса.

Цена билетов - 500 - 600 рублей.