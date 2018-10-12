Владимирское "Торпедо" встретится с командой-новичком из Ленинградской области
Матч начнется в 18 часов 12 октября
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Владимирское «Торпедо» проведёт домашний поединок тринадцатого тура ОЛИМП - первенства России по футболу среди команд группы «Запад» второго дивизиона.
В заключительной встрече первого круга соперником подопечных Дмитрия Вязьмикина будет новый клуб «Ленинградец» (Ленинградская область).
Решением руководства владимирской команды 12 октября эта встреча начнётся в 18 часов.
Пресс-служба футбольного клуба «Торпедо» планирует проведение прямой трансляции противостояния на официальном сайте. Кроме того, этот сигнал будет дублироваться на сайте ПФЛ.
Сейчас владимирские футболисты занимают третью строчку в турнирной таблице.