Владимирское "Торпедо" встретится с командой-новичком из Ленинградской области

СЕГОДНЯ 13:24 2018-10-12T13:24:37+03:00

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Владимирское «Торпедо» проведёт домашний поединок тринадцатого тура ОЛИМП - первенства России по футболу среди команд группы «Запад» второго дивизиона.

В заключительной встрече первого круга соперником подопечных Дмитрия Вязьмикина будет новый клуб «Ленинградец» (Ленинградская область).

Решением руководства владимирской команды 12 октября эта встреча начнётся в 18 часов.

Пресс-служба футбольного клуба «Торпедо» планирует проведение прямой трансляции противостояния на официальном сайте. Кроме того, этот сигнал будет дублироваться на сайте ПФЛ.

Сейчас владимирские футболисты занимают третью строчку в турнирной таблице.