Губернатор Владимирской области наградил жителей региона медалью и почетным знаком

СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-12T11:22:18+03:00

Награды получены за заслуги перед Владимирской областью

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Губернатор Владимир Сипягин подписал указ о награждении медалью «За заслуги перед Владимирской областью» Ивана Вершкова - главного инспектора военного комиссариата Владимирской области. Награда вручена за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу.

Этим же указом за большой вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность «Знаком великого князя Андрея Боголюбского» отмечены председатель Владимирской областной организации Российского профсоюза работников культуры Любовь Нефеденко и преподаватель Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина Александр Тихонов.