В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-12T10:57:19+03:00

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Компания «Ростелеком – Розничные системы» в рамках сотрудничества с компанией DPD в России начала выдавать заказы, купленные на сайте частных объявлений «Авито».

Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы»:

«Мы рады сотрудничеству с DPD – одним из лидеров рынка экспресс-доставки посылок. Теперь товар, купленный на «Авито», можно получить в наших салонах связи по всей России. Для этого при оформлении заказа нужно указать в качестве предпочтительного способа доставки центр продаж и обслуживания "Ростелекома"».

Заказы из «Авито» уже доставляются в 404 салона связи «Ростелекома», до которых удобно и просто добраться: они расположены в крупных торговых центрах, вблизи станций метро или остановок общественного транспорта. На месте можно проверить содержимое посылки.