Владимирский филиал «Т Плюс» подарил жителям Юрьевца новую детскую площадку

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-12T10:53:03+03:00

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11 октября компания «Т Плюс» открыла новую детскую площадку в микрорайоне Юрьевец города Владимира. Рядом с домом №19 по улице Институтский городок разместился современный спортивно-игровой комплекс с горкой, веревочными лестницами, каруселью, качелями и песочницей. Это третий объект, построенный во Владимирской области в рамках межрегионального проекта «Территория детства с «Т Плюс». Игровой комплекс позволит с пользой проводить время ребятам разных возрастов.

В праздничной церемонии открытия площадки приняли участие заместитель главного инженера Владимирского филиала «Т Плюс» Дмитрий Наумов, заместитель главы администрации Октябрьского района города Владимира Анна Нефедова, руководитель управляющий компании МКП «ЖКХ» Марина Лужнова. Главными гостями мероприятия стали дети окрестных домов.

«Мы не только обеспечиваем потребителей качественной услугой по теплоснабжению, но и стремимся, чтобы наш город был привлекательным и комфортным. Большое внимание нашими специалистами уделяется благоустройству и безопасности, особенно если это касается детей. Из этого принципа вырос проект «Территория детства с «Т Плюс». Мы уверены, что новая детская площадка принесет горожанам много положительных эмоций», – рассказал заместитель главного инженера Владимирского филиала «Т Плюс» Дмитрий Наумов.

Директор управляющей компании МКП «ЖКХ» Марина Лужнова поблагодарила энергетиков за новую детскую площадку и отметила, что детский городок полностью соответствует всем необходимым стандартам и параметрам безопасности.

«Хочется отметить, что в своей работе нам часто приходится взаимодействовать с представителями «Т Плюс», и всегда специалисты филиала внимательно относятся к нашим просьбам и просьбам наших жителей. Сегодня хотим выразить благодарность за такой хороший подарок. Приятно работать с крупной социально ответственной компанией – все смонтировали качественно и в срок. Теперь мы будем следить за состоянием площадки, а детишек попросим бережно к ней относиться», – отметила Марина Лужнова.

Межрегиональным проектом «Территория детства с «Т Плюс» предусмотрено строительство детских игровых и спортивных площадок на территории присутствия компании. Во Владимирской области места установки выбирались совместно с муниципалитетами и жилищными компаниями по целому комплексу критериев. Во внимание принимались активное участие жильцов в повышении энергоэффективности своих домов, платежная дисциплина потребителей и востребованность детских объектов в конкретном микрорайоне.