Во Владимирской области задержали "бухгалтера" террористов

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-12T10:53:34+03:00

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УФСБ по Владимирской области сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении мигранта из одной из стран Центральной Азии. Его подозревают в организации финансирования террористической деятельности "Исламского государства" (запрещена на территории Российской Федерации).

По версии следствия, подозреваемый разделял идеологию радикального ислама и был убежден в необходимости финансовой поддержки терроризма. Найдя сообщника в интернете, он договорился с ним об организации финансирования терроризма, создав механизм перевода и поступления денег.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205 УК РФ. Ему грозит пожизненное заключение.