Региональное отделение "Единой России" возглавил Владимир Киселев

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-12T11:42:48+03:00

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9 сентября состоялось заседания президиума партии "Единая Россия". На нем было принято решение приостановить полномочия теперь уже бывшего руководителя регионального отделения партии "Единая Россия" Ольги Хохловой. Ее место занял спикер ЗС Владимир Киселев. Напомним, Владимир Киселев недавно был переизбран спикером ЗС, а Ольга Хохлова отправилась сенатором от областного парламента в Совет Федерации.

Владимир Киселев родился 3 августа 1958 года во Владимире. Окончил Владимирский политехнический институт, по специальности - инженер радиоаппаратуры. С 1975 года работал на "Электроприборе". С 1976 по 1978 годы служил в ВДВ. В 1982-87 годах - первый секретарь Владимирского горкома ВЛКСМ, С 1989 по 2002 годы возглавлял различные предприятия во Владимире. С 2002 года - заместитель главы города Владимира. С 2005 года - первый заместитель председателя ЗС Владимирской области. С 2009 года - спикер ЗС Владимирской области.