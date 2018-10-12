2018-10-12T11:42:48+03:00
Политика

Региональное отделение "Единой России" возглавил Владимир Киселев

Спикер ЗС заменил на этом посту сенатора СФ
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

9 сентября состоялось заседания президиума партии "Единая Россия". На нем было принято решение приостановить полномочия теперь уже бывшего руководителя регионального отделения партии "Единая Россия" Ольги Хохловой. Ее место занял спикер ЗС Владимир Киселев. Напомним, Владимир Киселев недавно был переизбран спикером ЗС, а Ольга Хохлова отправилась сенатором от областного парламента в Совет Федерации.

Владимир Киселев родился 3 августа 1958 года во Владимире. Окончил Владимирский политехнический институт, по специальности - инженер радиоаппаратуры. С 1975 года работал на "Электроприборе". С 1976 по 1978 годы служил в ВДВ. В 1982-87 годах - первый секретарь Владимирского горкома ВЛКСМ, С 1989 по 2002 годы возглавлял различные предприятия во Владимире. С 2002 года - заместитель главы города Владимира. С 2005 года - первый заместитель председателя ЗС Владимирской области. С 2009 года - спикер ЗС Владимирской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вязниковском районе двое мужчин украли 8 рулонов сена
"Бигавтотранс" сократит сто человек
Алису Абрамову уволили с поста главы комитета молодежной политики администрации Владимирской области
Место губернатора Сипягина в ЗС Владимирской области занял Алексей Щетков
Жителя Струнино подозревают в убийстве продавца круглосуточного магазина
Владимирский филиал «Т Плюс» завершил монтаж тепловой сети в районе Октябрьского проспекта
Пресс-секретарем губернатора Владимирской области стала Ольга Петрова
В праздник Покрова в областной филармонии зазвучат гусли и дудук
Юных владимирцев приглашают вспомнить о приключениях Пиноккио
Владимирский театр драмы готовится к премьере
Владимирское "Торпедо" встретится с командой-новичком из Ленинградской области
В "Крейсере" ликвидировали пожар
Владимирский бизнес получил безлимитный мобильный интернет
Губернатор Владимирской области наградил жителей региона медалью и почетным знаком
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Владимирский филиал «Т Плюс» подарил жителям Юрьевца новую детскую площадку
Во Владимирской области задержали "бухгалтера" террористов
УФСИН: заключенные во Владимирском централе не вскрывали себе вены
В Александровском районе сгорел строящийся дом
Фермер из Судогды может выиграть миллион рублей
Ледовый дворец "Владимир" открывает свои двери для любителей покататься на коньках
В Вязниковском районе на М-7 столкнулись четыре машины, включая автобус
В Радужном из-за угрозы аварии отключили газ
Причину смерти погибшей 16-летней ковровчанки под поездом установит экспертиза
19-летняя жительница Александрова жестоко зарезала 77-летнюю бабушку своего друга
Во Владимир привезут ковчег с частицей мощей святителя Луки
Владимирская спортсменка стала третьей в общем зачете Кубка мира по спортивному ориентированию