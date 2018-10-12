УФСИН: заключенные во Владимирском централе не вскрывали себе вены
Пресс-служба УФСИН по Владимирской области опровергло информацию о том, что 20 осужденных во Владимирском централе вскрыли себе вены. Эта информация появилась в соцсетях вечером 11 октября.
Ведомство заявляет, что цель распространения подобной информации - дестабилизация обстановки в тюрьмах и колониях.
Также ведомство сообщает, 10 октября Владимирский централ посетила уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова. Она обошла режимные корпуса, штрафной и следственный изолятор.
УФСИН по Владимирской области отмечает, что тюрьма Владимирский централ работает в штатном режиме, обстановка контролируемая.