УФСИН: заключенные во Владимирском централе не вскрывали себе вены

СЕГОДНЯ 09:56 2018-10-12T09:56:24+03:00

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Пресс-служба УФСИН по Владимирской области опровергло информацию о том, что 20 осужденных во Владимирском централе вскрыли себе вены. Эта информация появилась в соцсетях вечером 11 октября.

Ведомство заявляет, что цель распространения подобной информации - дестабилизация обстановки в тюрьмах и колониях.

Также ведомство сообщает, 10 октября Владимирский централ посетила уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова. Она обошла режимные корпуса, штрафной и следственный изолятор.

УФСИН по Владимирской области отмечает, что тюрьма Владимирский централ работает в штатном режиме, обстановка контролируемая.