В Александровском районе сгорел строящийся дом

СЕГОДНЯ 09:39 2018-10-12T09:39:33+03:00

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В 22.22 11 октября в МЧС поступило сообщение о пожаре в строящемся частном доме в Александровском районе, д. Четверть, д. 49. Пожарные были на месте в 22.42, они ликвидировали открытое горение в 22.55. Полностью пожар удалось потушить только в 01.10. Общая площадь пожара - 80 квадратных метров. Пострадавших нет.

К ликвидации последствий пожара привлекалась 3 единицы техники, 8 человек.