В Александровском районе сгорел строящийся дом
Площадь пожара составила 80 квадратных метров
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:
В 22.22 11 октября в МЧС поступило сообщение о пожаре в строящемся частном доме в Александровском районе, д. Четверть, д. 49. Пожарные были на месте в 22.42, они ликвидировали открытое горение в 22.55. Полностью пожар удалось потушить только в 01.10. Общая площадь пожара - 80 квадратных метров. Пострадавших нет.
К ликвидации последствий пожара привлекалась 3 единицы техники, 8 человек.