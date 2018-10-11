Фермер из Судогды может выиграть миллион рублей
В рамках всероссийской переписи фермеров "Свое" проходит конкурс на звание лучшего фермера. Победитель получит миллион рублей.
Участие в конкурсе принимают 1145 хозяйств со всей страны. В их числе и наш земляк Александр Малышенко. В Судогде он уже три года выращивает перепелов.
В своих соцсетях фермер просит поддержки земляков: "Прошу помочь в голосовании за наше хозяйство. Главное, что действительно можем выиграть миллион, который пустили бы в развитие фермы. Вдруг газ себе, наконец, проведём, тем самым снизится себестоимость продукции! "
Проголосовать за Александра можно на сайте. Имя победителя будет объявлено в декабре этого года.