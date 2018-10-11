Фермер из Судогды может выиграть миллион рублей

11 Окт. 20:34 2018-10-11T20:34:52+03:00

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В рамках всероссийской переписи фермеров "Свое" проходит конкурс на звание лучшего фермера. Победитель получит миллион рублей.

Участие в конкурсе принимают 1145 хозяйств со всей страны. В их числе и наш земляк Александр Малышенко. В Судогде он уже три года выращивает перепелов.

В своих соцсетях фермер просит поддержки земляков: "Прошу помочь в голосовании за наше хозяйство. Главное, что действительно можем выиграть миллион, который пустили бы в развитие фермы. Вдруг газ себе, наконец, проведём, тем самым снизится себестоимость продукции! "

Проголосовать за Александра можно на сайте. Имя победителя будет объявлено в декабре этого года.