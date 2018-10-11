Причину смерти погибшей 16-летней ковровчанки под поездом установит экспертиза

11 Окт. 17:14 2018-10-12T09:26:29+03:00

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Ранним утром 9 октября в Коврове произошла трагедия - девушку 2002 года рождения сбил поезд № 88 сообщением «Адлер-Н.Новгород». В этот же день на место выехали следователи, чтобы установить обстоятельства проишествия. Известно, что поезд наехал на девушку в 5.01. Но когда точно наступила ее смерть и от чего, покажет судмедэкспертиза. Пока трудно понять, был ли это несчастный случай или причина заключается в другом.

- Машинист видел девушку, громко сигналил, но она не реагировала на сигналы. Судмедэкспертиза установит время наступления смерти. Визуально сложно разглядеть насильственные следы, ведь девушка попала под поезд, который ехал на большой скорости, - рассказала нам старший инспектор группы ПДН Владимирского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Василина Попова.

По словам майора полиции, семья, в которой жила девушка, была благополучной. Коврочканка училась на "4" и "5", да только в интернете проводила много времени. Ее родители просили, чтобы она не сидела за компьютером и телефоном, а занялась чем-то другим. Со слов родителей, их дочь не говорила ничего в ответ, что могло бы вызвать подозрение.